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Мужчина погиб в ДТП с грузовиком в Новосибирской области

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Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области
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В Барабинском районе Новосибирской области столкнулись легковой автомобиль и грузовик, погиб мужчина, еще трое человек получили травмы. Об этом сообщает 23 декабря региональная Госавтоинспекция.

Отмечается, что около 2:05 по местному времени (00:05 мск) по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны Омска по направлению Новосибирска двигался автомобиль Subaru Legacy, за рулем которого находился мужчина 1987 года рождения.

На 1144 км трассы водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом, под управлением мужчины 1977 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля Subaru, получил травмы не совместимые с жизнью, скончался до приезда скорой медицинской помощи, трое пассажиров доставлены в Барабинскую центральную районную больницу», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В Госавтоинспекции уточнили, что в настоящее время уточняются личности, а также состояние здоровья пострадавших.

Другие обстоятельства ДТП выясняются.

Накануне в Липецкой области произошло столкновение легкового Volkswagen и «Газели», погиб пассажир иномарки. Кроме того, различные травмы получил другой 49-летний пассажир легкового автомобиля.

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