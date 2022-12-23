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Ветеран ВС США назвал визит Зеленского в Вашингтон спектаклем

Ветеран ВС США Крапивник назвал визит президента Украины Зеленского в Вашингтон спектаклем
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service/Handout
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Визит президента Украины Владимира Зеленского в США обусловлен внутренними амбициями коррумпированного Вашингтона. Об этом в четверг, 22 декабря, заявил офицер-ветеран американских ВС Станислав Крапивник.

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«Это театр. Зеленский потом еще пойдет на выставку оружия. Это огромные деньги, большие откаты», — объяснил экс-военнослужащий в эфире «Соловьев Live».

По его словам, каждый участник данного мероприятия руководствуется стремлением к личной выгоде. Крапивник отметил, что деятельность американского конгресса «неимоверно» коррумпирована и нуждается в постоянном притоке средств, который обеспечивается за счет имитации вызовов, более насущных по сравнению с потребностями граждан.

«Это всё спектакль для того, чтобы подвинуть народ и инвестировать в компании, которые представляют лоббисты», — подытожил ветеран.

Аналогичное мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она описала встречу в Белом доме как перфоманс людей, обманывающих свой народ в попытке выбить «подачки» для удовлетворения собственных нужд.

Ранее в этот же день издание Junge Welt указало на то, что встреча Джо Байдена и Зеленского способствует обострению и затягиванию конфликта, игнорируя любые мирные решения. Там отметили, что действующий американский лидер, которого даже его предшественник Барак Обама называл «Мистер Украина», использует последние дни уходящего года, чтобы отправить в Киев как можно больше денег и оружия.

21 декабря Зеленский в рамках своего официального визита в США прибыл в Вашингтон. Он встретился с президентом Байденом и провел с ним личные переговоры, в ходе которых последний подтвердил готовность усилить военную поддержку Украины. В частности, был оговорен план по передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot.

США и страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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