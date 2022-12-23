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Путин на Госсовете назвал молодежную политику стратегически важной темой

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Молодежная политика России ― стратегически важная тема для Госсовета страны. Об этом в четверг, 22 декабря, заявил президент России Владимир Путин во время заседания Госсовета по развитию этой сферы.

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Путин объяснил, что нынешняя молодежь через 10–20 лет будет работать над реализацией целей развития страны, которые ставятся сегодня. Таланты и достижения российских молодых людей будут напрямую влиять на Россию.

«А их устремления и помыслы, понимание Отечества, значимости его тысячелетней истории, ценности и традиций, преданности Родине, конечно, будут определять ее будущее», ― подчеркнул российский лидер.

По этой причине, как он считает, Госсовету крайне важно помогать и поддерживать молодых людей, обеспечить глубокую и содержательную преемственность поколений в стране. Тогда энергия и стремление российской молодежи, по мнению Путина, пойдут на благо России, а сами молодые люди смогут найти востребованное дело и раскрыть свой потенциал.

В целом российский президент отметил, что число молодых людей в стране сейчас около 40 млн. Он заявил, что они по природе призваны двигаться вперед и совершать открытия, ранее казавшиеся невозможными.

Ранее в этот же день Путин заявил, что на фоне нынешних геополитических событий российская молодежь попала под град информационных атак и сейчас находится в уязвимом состоянии. Президент заметил, что информационное противоборство было всегда, но в последнее время приобрело особенно острый характер.

По его мнению, из-за этого крайне важно дать подрастающему поколению прочную опору в виде достоверных знаний, с которыми те потом смогут работать. Более того, президент подчеркнул важность построения системы поддержки молодежи по всей России.

В частности, он предложил разрешить студентам практиковаться в благотворительных организациях, чтобы удовлетворить добровольческий порыв молодых россиян.

Идею создания общероссийского молодежного движения Путин озвучил 1 июня. Тогда президент подчеркнул, что главная задача — создать равную, доступную, интересную среду для развития, самореализации по самым разным направлениям.

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