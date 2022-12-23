Путин на Госсовете назвал молодежную политику стратегически важной темой

Молодежная политика России ― стратегически важная тема для Госсовета страны. Об этом в четверг, 22 декабря, заявил президент России Владимир Путин во время заседания Госсовета по развитию этой сферы.

Путин объяснил, что нынешняя молодежь через 10–20 лет будет работать над реализацией целей развития страны, которые ставятся сегодня. Таланты и достижения российских молодых людей будут напрямую влиять на Россию.

«А их устремления и помыслы, понимание Отечества, значимости его тысячелетней истории, ценности и традиций, преданности Родине, конечно, будут определять ее будущее», ― подчеркнул российский лидер.

По этой причине, как он считает, Госсовету крайне важно помогать и поддерживать молодых людей, обеспечить глубокую и содержательную преемственность поколений в стране. Тогда энергия и стремление российской молодежи, по мнению Путина, пойдут на благо России, а сами молодые люди смогут найти востребованное дело и раскрыть свой потенциал.

В целом российский президент отметил, что число молодых людей в стране сейчас около 40 млн. Он заявил, что они по природе призваны двигаться вперед и совершать открытия, ранее казавшиеся невозможными.

Ранее в этот же день Путин заявил, что на фоне нынешних геополитических событий российская молодежь попала под град информационных атак и сейчас находится в уязвимом состоянии. Президент заметил, что информационное противоборство было всегда, но в последнее время приобрело особенно острый характер.

По его мнению, из-за этого крайне важно дать подрастающему поколению прочную опору в виде достоверных знаний, с которыми те потом смогут работать. Более того, президент подчеркнул важность построения системы поддержки молодежи по всей России.

В частности, он предложил разрешить студентам практиковаться в благотворительных организациях, чтобы удовлетворить добровольческий порыв молодых россиян.

Идею создания общероссийского молодежного движения Путин озвучил 1 июня. Тогда президент подчеркнул, что главная задача — создать равную, доступную, интересную среду для развития, самореализации по самым разным направлениям.