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Украинцы попросили Эстонию отказаться от праздничных фейерверков

Postimees: украинцы призвали Эстонию отказаться от рождественских и новогодних фейерверков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Эстонии украинцы попросили местные власти сократить или полностью отказаться от рождественских и новогодних фейерверков. Об этом 22 декабря сообщило издание Postimees.

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Отмечается, что конгресс украинцев Эстонии составил обращение, в котором говорится, что фейерверки негативно сказываются на состоянии беженцев.

Согласно заявлению украинцев, организация борется за то, чтобы прибывшие сюда беженцы чувствовали себя в Эстонии в безопасности.

«Хрупкая стабильность может быть разрушена в одночасье. Каждая ракета фейерверка убивает это возрожденное чувство покоя и трезвого ума», — говорится в обращении.

Ранее, 20 декабря, портал ERR со ссылкой на данные отчета Банка Эстонии сообщил, что в начале 2023 года жители страны столкнутся с серьезными трудностями из-за роста цен и падения покупательной способности. Также отмечается, что в стране прогнозируется сильный рост безработицы.

6 декабря премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что страна не сможет принять новую волну украинских беженцев. По ее словам, в Эстонии больше не осталось жилья и работы для беженцев.

До этого, 3 ноября, сообщалось, что власти Эстонии рассматривают возможность ввести «современную систему купонов», а по сути, продуктовых карточек, в связи с увеличением числа нуждающихся в стране.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 6 декабря 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,8 млн беженцев с Украины.

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