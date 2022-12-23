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Расчет РСЗО «Град» уничтожил буксированную артиллерию ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Дежурный расчет реактивной системы залпового огня РСЗО «Град» отработал по неплановым целям противника, уничтожив буксированную артиллерию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Корреспондент «Известий» Мери Бадунц побывала на переднем краю обороны Запорожской области и увидела работу российских военных.

Километровые окопы спрятаны глубоко под землю. Здесь парни круглосуточно держат оборону. Отсюда до позиции ВСУ 2 км, разведывательные действия ведет мотострелковое подразделение. Именно они координируют работу артиллерии и танкистов.

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Расчет из трех человек приступает к внеплановой задаче с огневой позиции. «Град» заряжают 155-миллиметровыми снарядами, вес одного из которых составляет около 70 кг.

«Буквально 20 минут назад мы отработали цель. Цель была найдена беспилотно-летательными аппаратами вовремя. Нам был подан сигнал занять огневую позицию. В результате быстрого и четкого открытия огня буксированная артиллерия была уничтожена», — отметил командир реактивно-артиллерийской батареи с позывным Амур.

Командир мотострелкового подразделения с позывным Джокер также рассказал, что его подразделение за последнее время нанесло украинским боевикам существенные потери.

«Последней каплей, я считаю, стало уничтоженное группы пехоты противника. Вероятнее всего это был спецназ, который выдвигался к нам с началом рассвета. Мы обнаружили при помощи беспилотника и наши бравые танкисты уничтожили группу пехоты численностью до 20 человек», — сказал он.

Окопы противника располагаются в невыгодных позициях — намного ниже по рельефу.

Ранее, 21 декабря, Минобороны России опубликовало кадры боевой стрельбы РСЗО«Град» мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Используя разведданные беспилотной авиации, бойцы оперативно навели установку по целям и произвели огонь по позициям противника.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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