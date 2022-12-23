Bloomberg рассказал об опасениях Зеленского из-за будущей помощи США

Президент Украины Владимир Зеленский не прибыл бы в Вашингтон, будучи уверенным в дальнейшей помощи от США. Об этом в четверг, 22 декабря, написало агентство Bloomberg.

«Зеленский не приехал бы в Вашингтон, если бы всё было хорошо. Некоторые представители Пентагона нервничают из-за того, что помощь Украине истощает боеприпасы, предназначенные для собственных военных планов Америки», — говорится в материале.

Отмечается, что в настоящее время признаков усталости Вашингтона от помощи Украине мало.

При этом скептические настроения республиканцев, которые по результатам выборов заняли большинство мест в палате представителей конгресса, представляют повод для опасений Киева.

Накануне Зеленский в рамках своего официального визита в США прибыл в Вашингтон. Он встретился с американским президентом Джо Байденом и провел с ним личные переговоры, в ходе которых последний подтвердил готовность усилить поддержку Украины.

Зеленский отметил, что остался доволен результатами переговоров с американским коллегой. Он также выразил надежду на то, что конгресс одобрит инициативу о поставке в Киев очередной партии вооружений на сумму $45 млн.

На следующий день издание Junge Welt предположило, что встреча президента США Джо Байдена и Зеленского способствует обострению и затягиванию конфликта. Отмечалось, что глава Белого дома использует последние дни уходящего года, чтобы отправить в Киев как можно больше денег и оружия.

Газета The Telegraph назвала визит Зеленского в Соединенные Штаты Америки следствием усталости некоторых стран Запада от конфликта на Украине. Украинские власти вынуждены форсировать свои усилия для получения новых пакетов военной и гуманитарной помощи от других стран, уточнил автор материала.

США и страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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