Маск прокомментировал блокировки в Twitter за критику Зеленского

Американский бизнесмен, владелец компании Twitter Илон Маск 22 декабря пообещал разобраться, почему одного из пользователей соцсети заблокировали за недовольный комментарий о приеме президента Украины Владимира Зеленского в конгрессе США.

«Американцы: я бы хотел, чтобы у нас были лидеры, которые ставили бы нашу страну на первое место. Тем временем конгресс», — написал пользователь и прикрепил фотографию, где вице-президент Камала Харрис и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси растягивают украинский флаг за спиной Зеленского, выступающего с трибуны в конгрессе США.

После этого пользователь получил уведомление о блокировке аккаунта за нарушение правил Twitter.

«Разбираюсь в этом. Этот твит не нарушает условий пользования», — написал Маск в ответ на жалобы.

В настоящий момент все посты пользователя, включая данную публикацию, доступны.

21 декабря президент Украины Зеленский в рамках своего официального визита в США прибыл в Вашингтон. Он встретился с Джо Байденом в Белом доме и выступил перед американским конгрессом, призвав усилить санкционное давление на РФ.

Между тем пользователям Twitter показалась забавной видеозапись, на которой президент Украины Владимир Зеленский и Байден идут по коридору Белого дома в замедленной съемке.

Илон Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере». Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.