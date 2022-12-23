Бастрыкин взял под контроль дело о смертельном ДТП в Санкт-Петербурге

Глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил передать материалы уголовного дела после смертельного ДТП в Санкт-Петербурге с участием автомобиля Porsche, за рулем которого находился пьяный 21-летний Денис Савинов. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили в Telegram-канале ведомства.

«В случае передачи в производство Следственного комитета уголовного дела Александр Бастрыкин поручил тщательно изучить все обстоятельства и дать всестороннюю правовую оценку произошедшему», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что Бастрыкин также поручил исполняющей обязанности руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Марине Парастаевой представить ему оперативный доклад по обстоятельствам инцидента.

По информации СК, 21 декабря около 01:15 мск Савинов за рулем автомобиля Porsche в состоянии алкогольного опьянения столкнулся с машиной Opel Astra, которая ехала впереди него. Затем машина врезалась в автомобиль Toyota Camry. Столкновение произошло в районе 116 км КАД.

За рулем Opel находилась 60-летняя женщина, работавшая в Санкт-Петербурге гинекологом. В результате ДТП она скончалась от полученных травм.

СК возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

22 декабря Петродворцовый районный суд г. Санкт-Петербурга заключил задержанного под стражу до 20 февраля 2023 года. В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга уточнили, что от дачи показаний водитель отказался.

В этот же день женщина и двое детей пострадали в результате столкновения автобуса и маршрутки в Москве. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Столкновение произошло на Ярославском шоссе в районе дома 67.