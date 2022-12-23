Реклама
Прямой эфир
Мир
Нидерланды направят в Польшу восемь истребителей F-35
Мир
МИД КНДР назвал преступными поставки оружия США на Украину
Мир
ЕК заблокировала €22 млрд на финансирование программ Венгрии
Мир
Госсекретарь минэкономики ФРГ призвал ЕК усилить контроль над Twitter
Мир
В МИД РФ выразили надежду на здравые решения США во избежание кризиса
Спорт
В РФС объявили о юношеском турнире УЕФА в Волгограде в 2023 году
Мир
Несколько взрывов прогремели в газовом хранилище в Марокко
Мир
Глава МИД ФРГ призвала подумать о дальнейших поставках оружия Украине
Мир
В США призвали не помогать Киеву из-за нечестности украинских властей
Мир
КНДР опровергла сообщения о якобы поставках оружия в Россию
Мир
Додон обвинил Запад во влиянии на закрытие оппозиционных СМИ Молдавии
Общество
Стало известно о тяжелой контузии супруги Дмитрия Рогозина

Бастрыкин взял под контроль дело о смертельном ДТП в Санкт-Петербурге

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил передать материалы уголовного дела после смертельного ДТП в Санкт-Петербурге с участием автомобиля Porsche, за рулем которого находился пьяный 21-летний Денис Савинов. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Трезвое решение: как российская Госавтоинспекция борется с пьянством за рулём и кто ей помогает
По статистике, каждая девятая авария на наших дорогах происходит с участием водителей, находящихся под действием алкоголя

«В случае передачи в производство Следственного комитета уголовного дела Александр Бастрыкин поручил тщательно изучить все обстоятельства и дать всестороннюю правовую оценку произошедшему», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что Бастрыкин также поручил исполняющей обязанности руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Марине Парастаевой представить ему оперативный доклад по обстоятельствам инцидента.

По информации СК, 21 декабря около 01:15 мск Савинов за рулем автомобиля Porsche в состоянии алкогольного опьянения столкнулся с машиной Opel Astra, которая ехала впереди него. Затем машина врезалась в автомобиль Toyota Camry. Столкновение произошло в районе 116 км КАД.

За рулем Opel находилась 60-летняя женщина, работавшая в Санкт-Петербурге гинекологом. В результате ДТП она скончалась от полученных травм.

СК возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

22 декабря Петродворцовый районный суд г. Санкт-Петербурга заключил задержанного под стражу до 20 февраля 2023 года. В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга уточнили, что от дачи показаний водитель отказался.

В этот же день женщина и двое детей пострадали в результате столкновения автобуса и маршрутки в Москве. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Столкновение произошло на Ярославском шоссе в районе дома 67.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022