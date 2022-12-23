Реклама
Прямой эфир
Мир
Bloomberg рассказал об опасениях Зеленского из-за будущей помощи США
Общество
Экспорт медикаментов из Евросоюза в Россию превысил €7 млрд
Мир
Der Spiegel узнал о требовании «Зеленых» поставить танки Украине
Мир
МИД КНДР заявил о способности РФ защитить страну без внешней помощи
Спорт
«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в матче Кубка английской лиги
Экономика
Италия выдала 96 медицинских виз россиянам в 2022 году
Мир
В Марокко потушили пожар на территории газохранилища
Мир
Нидерланды направят в Польшу восемь истребителей F-35
Мир
МИД КНДР назвал преступными поставки оружия США на Украину
Мир
ЕК заблокировала €22 млрд на финансирование программ Венгрии
Мир
Госсекретарь минэкономики ФРГ призвал ЕК усилить контроль над Twitter
Мир
В МИД РФ выразили надежду на здравые решения США во избежание кризиса
Сюжет:

Корреспондент «Известий» показал работу военных госпиталей в зоне СВО

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корреспондент «Известий» Ярослав Богат 23 декабря рассказал, как работают медики в военных госпиталях в зоне проведения спецоперации.

«Для нас все операции сложные и в то же время легкие. Вот последняя операция на сегодня не такая уж простая — лапаротомия, рассечение кишечника. На двух столах иногда приходится работать, что разрешено в военное время», — рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Александр.

«Бьют сюда, ровно в нашу точку»
Спецкорреспондент «Известий» попал под обстрел в Донецке

Как отметил корреспондент, в отдельном медицинском отряде воздушно-десантных войск (ВДВ) проводят уникальные операции. Это один из крупнейших прифронтовых госпиталей. За день только в одной из операционных провели 11 операций.

«Намного тяжелее сейчас ребятам, которые занимаются защитой Родины в ее истинной ипостаси, мы готовы не спать ночами, делать всё, что от нас требуется, для того чтобы они были здоровее», — поделился командир 39-го отдельного медицинского отряда ВДВ Юрий Бровко.

Ранее, 15 декабря, военные медики рассказали о помощи раненым и больным в зоне спецоперации. Первым делом они останавливают кровотечение, удаляют осколки и создают условия для заживления раны, после чего эвакуируют пациента.

3 декабря Минобороны РФ поделилось кадрами работы военных врачей. Медики рассказали, что специфика работы в зоне спецоперации состоит в том, что нельзя поддаваться панике и тревоге, необходимо действовать согласованно.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022