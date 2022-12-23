Корреспондент «Известий» показал работу военных госпиталей в зоне СВО

Корреспондент «Известий» Ярослав Богат 23 декабря рассказал, как работают медики в военных госпиталях в зоне проведения спецоперации.

«Для нас все операции сложные и в то же время легкие. Вот последняя операция на сегодня не такая уж простая — лапаротомия, рассечение кишечника. На двух столах иногда приходится работать, что разрешено в военное время», — рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Александр.

Как отметил корреспондент, в отдельном медицинском отряде воздушно-десантных войск (ВДВ) проводят уникальные операции. Это один из крупнейших прифронтовых госпиталей. За день только в одной из операционных провели 11 операций.

«Намного тяжелее сейчас ребятам, которые занимаются защитой Родины в ее истинной ипостаси, мы готовы не спать ночами, делать всё, что от нас требуется, для того чтобы они были здоровее», — поделился командир 39-го отдельного медицинского отряда ВДВ Юрий Бровко.

Ранее, 15 декабря, военные медики рассказали о помощи раненым и больным в зоне спецоперации. Первым делом они останавливают кровотечение, удаляют осколки и создают условия для заживления раны, после чего эвакуируют пациента.

3 декабря Минобороны РФ поделилось кадрами работы военных врачей. Медики рассказали, что специфика работы в зоне спецоперации состоит в том, что нельзя поддаваться панике и тревоге, необходимо действовать согласованно.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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