В Марокко потушили пожар на территории газохранилища

Службы спасения и гражданской защиты взяли под контроль пожар, начавшийся после серии взрывов в газохранилище в марокканском городе Мохаммедия, его удалось потушить. Об этом 22 декабря сообщило агентство Maghreb Arabe Press со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Основной ущерб пришелся на пять цистерн с топливом из семи в хранилище. Объем одного резервуара составляет порядка 8 т.

В целях безопасности оперативные службы города эвакуировали население территорий в районе газохранилища.

Власти Мохаммедии начали расследование произошедшего для выяснения обстоятельств случившегося.

Несколько взрывов на газохранилище в Мохаммедии произошло ранее в этот день. Совместными усилиями местных властей, служб гражданской защиты, а также подразделений «Марса аль-Магриб» и «Лидек» удалось оперативно взять огонь под контроль.

По предварительным данным, причиной инцидента стала утечка газа.