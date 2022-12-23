100-летний художник написал картину про защитников Донбасса

Народный художник РФ Борис Неменский, отмечающий 24 декабря 100-летие, создал картину «Воинам русского мира!», посвященную защитникам Донбасса. Об этом он рассказал «Известиям» в эксклюзивном интервью в преддверии своего юбилея.

«На картине изображен образ архангела Михаила (он присутствует на гербе Донецка) как главы святого воинства ангелов, выступающих против сил зла. Архангел с большими крыльями прикрывает мечом и щитом воина, которого я хотел сделать похожим на Александра Захарченко», — поделился с «Известиями» живой классик отечественного искусства.

Подробности читайте в эксклюзивном интервью «Известий»:

«Фронтовые художники нужны были тогда, нужны и теперь»