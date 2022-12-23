Путин заявил, что считает название «Движение первых» достойным для молодежного движения

Название «Движение первых» является достойным для молодежного движения, которое должно быть выстроено по всей стране. Об этом 22 декабря заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что ценностями движения являются «дружба, патриотизм, справедливость и взаимопомощь».

«Они опередили и ценности движения, среди которых — дружба, патриотизм, справедливость, взаимопомощь, и выбрали достойное название своей организации», — сказал Путин.

По его словам, в работе с молодежью необходимо исключить «формализм и казенщину».

Также важно учитывать, что молодежь страны многонациональна и представляет разные конфессии, поэтому в работе с ней нужно действовать «тонко и в высшей степени деликатно», добавил Путин.

Ранее, 19 декабря, организация, закон о создании которой был принят в июле 2022 года, получила свое название — за него голосовали делегаты первого съезда движения, который прошел в Москве с 18 по 20 декабря. На съезде министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что 20 декабря в российских школах и колледжах должны открыться первые ячейки движения.

Идею создания общероссийского молодежного движения Путин озвучил 1 июня. Тогда президент подчеркнул, что главная задача — создать равную, доступную, интересную среду для развития, самореализации по самым разным направлениям.