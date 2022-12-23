Мать Винника рассказала о появившихся у него проблемах с памятью

Во время отбывания срока во Франции Александр Винник, экстрадированный в США по обвинению в отмывании денег через криптобиржу BTC-e, начал терять память. Об этом в интервью «Известиям» рассказала его мать Вера Винник.

«Во Франции сын начал терять память. Когда мне об этом начал говорить адвокат, я подумала: ну мало ли. Но потом я несколько раз спрашивала у Александра чисто бытовые вещи, которые были здесь, дома. А он не помнит, просто-напросто теряет память», — поделилась она.

Также Вера Винник назвала пытками то, что ее сын во Франции находился в одиночной камере, по сути, не видя никого, кроме адвоката.

Александр Винник был задержан по запросу США в июле 2017 года во время семейного отдыха в Греции. Ему предъявили обвинения в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через биржу криптовалют ВТС-е, которая ныне не существует, а также в распространении вредоносных программ с целью вымогательства. При этом его экстрадицию запросили также Франция и Россия. На родине ему вменяют хищение в размере более 600 тыс. рублей и мошенничество на 750 млн рублей.

В январе 2020 года его отправили из Греции, где он в течение всего этого времени находился в тюрьме без судебного приговора, во Францию. Там его оправдали по 19 обвинениям, в том числе в использовании вредоносного ПО для кибератак. Однако в декабре 2020 года исправительный суд Парижа приговорил россиянина к пяти годам за отмывание денег. 4 августа 2022 года Винника экстрадировали в США. Сейчас он ожидает судебного решения в тюрьме Санта-Рита, штат Калифорния.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий»:

«Если мой сын в чем-то виноват, он отсидит в России»