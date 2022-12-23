В МИД РФ выразили надежду на здравые решения США во избежание кризиса

Москва рассчитывает на то, что Вашингтон откажется от провокационных шагов во избежание непосредственного конфликта. Об этом в пятницу, 23 декабря, заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев в интервью агентству ТАСС.

«В противном случае разрыв дипотношений может стать реальностью со всеми вытекающими последствиями», — подчеркнул он.

По словам Дарчиева, именно власти США запустили цепь событий, которые исключительно негативно повлияли на двусторонние контакты с Россией.

«Вашингтон теперь пытается перевести стрелки, как будто не нынешняя администрация подвела эти отношения к точке невозврата. Инициативно разрывать их мы не собираемся, но злонамеренных провокаций, не оставляющих нам выбора, не потерпим», — заключил собеседник агентства.

Накануне посол РФ в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов назвал встречу американского лидера Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским очередным свидетельством того, что все заявления США о нежелании вступать в конфронтацию с Россией — «пустой звук».

До этого, 18 декабря, Антонов указал на то, что Вашингтон продолжает втягиваться в украинский конфликт и теряют инстинкт самосохранения. По его словам, текущий геополитический кризис становится поворотным моментом в развитии международных отношений.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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