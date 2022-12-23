Италия выдала 96 медицинских виз россиянам в 2022 году

Итальянское посольство выдало в 2022 году 96 медицинских виз гражданам РФ, сообщили «Известиям» в дипмиссии страны в РФ.

Генеральные консульства республики в РФ продолжают регулярно выдавать визы по медицинским показаниям, если заявления соответствуют требованиям законодательства.

Несмотря на выход Евросоюза (ЕС) из соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ, в этом году Италия выдала почти в два раза больше медицинских виз россиянам, чем в допандемийном 2019 — 96 против 56.

Не изменился и список необходимых документов. В частности, заявитель из РФ должен предоставить приглашение от итальянской частной или государственной клиники, в котором указан тип услуги, срок ее предоставления и предполагаемая стоимость.

Однако такой политики придерживаются не все страны в ЕС. Так, в посольстве Финляндии «Известиям» рассказали, что заявитель должен уже иметь историю посещения страны с медицинскими целями.

«Требуется, чтобы медицинское обслуживание лица началось до введения настоящих ограничений», — отметили в дипмиссии.

В конце сентября Финляндия ограничила въезд туристам из РФ, и теперь попасть в республику можно только по веским причинам.

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