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Госсекретарь минэкономики ФРГ призвал ЕК усилить контроль над Twitter

Госсекретарь минэкономики ФРГ Гигольд призвал Еврокомиссию усилить контроль над Twitter
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Фото: Global Look Press/Cfoto
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Еврокомиссия должна усилить контроль над социальной сетью Twitter, после того как ее возглавил американский бизнесмен Илон Маск. Об этом в четверг, 22 декабря, заявил госсекретарь министерства экономики и защиты климата Германии Свен Гигольд.

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«Общие положения и условия, которые меняются почти ежечасно, ошибочные обоснования обширных ограничений на размещение ссылок и блокировки журналистов угрожают свободе конкуренции и создают риск для свободы слова, информации и печати», ― говорится в тексте обращения Гигольда к вице-президенту Еврокомиссии Маргрет Вестагер и еврокомиссару по внутреннему рынку Тьерри Бретону.

Гигольд опубликовал обращение на своей странице в Twitter и призвал провести проверки в отношении социальной сети. По его мнению, соцсеть необходимо причислить к компаниям, у которых есть большое влияние на рынок. Это обязывало бы Twitter соблюдать ряд правил и требований по защите конкуренции.

Чиновник отметил, что в ЕС законодательство по защите конкуренции соблюдают такие игроки рынка, как Google и Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее в этот день Twitter заблокировал аккаунт главы венского отделения правоконсервативной Австрийской партии свободы (АПС) Доминика Неппа из-за публикаций, в которых тот выступал с резкой критикой нелегальных мигрантов.

Так, политик писал, что граждан австрийской федеральной земли Нижняя Австрия больше не будут обслуживать в столичных лечебницах из-за большого количества «нелегалов с ножами из Сирии и Афганистана».

21 декабря бизнесмен пообещал сделать так, чтобы голосовать в опросах об изменении политики соцсети могли только пользователи, у которых есть подписка Twitter Blue.

Накануне завершилось голосование бизнесмена, в котором он просил пользователей самим решить, оставаться ли ему на посту главы компании. Всего проголосовали 17,5 млн человек. За то, чтобы Маск прекратил возглавлять соцсеть, выступили 57,5% пользователей. Против высказались 42,5%.

В тот же день Маск сообщил, что американские власти платили Twitter миллионы долларов за сокрытие информации о ноутбуке сына президента США Джо Байдена Хантера.

Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере». Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.

Вскоре после этого он распустил совет директоров соцсети и пообещал либерализовать редакционную политику платформы, которую часто критиковали за цензуру.

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