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Генетический анализ показал уникальность донских сортов винограда

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Гриценко
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Специалисты НИЦ «Курчатовский институт» изучили последовательности ДНК 41 сорта винограда, произрастающих в Долине Дона — винодельческом регионе юга России.

Сорт — самый вкус: в России начнут изучать генетические особенности вина
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Исследование показало, что большая часть из них не имеют предков среди культурного винограда Западной Европы и Закавказья. То есть это так называемые автохтонные сорта, которые произрастают только в данной местности, имеют свои уникальные свойства и составляют особый генофонд.

Результаты научной работы помогут создать новые вина с особым вкусом и богатой историей, что порой необходимо для успешного выхода на рынок. В планах ученых — открыть питомник уникальных винных сортов России, где будет создана их промышленная коллекция, включающая не менее 100 кустов каждого вида винограда. Коллекция позволит проводить полевые испытания, которые покажут свойства растений, и получать экспериментальные партии вин, подбирая к ним разные техники сбраживания и дрожжевые штаммы.

«Популяция, которую мы обнаружили, имеет уникальный генофонд. На Дону в августе сильная жара и засуха, а зимой морозы. Зарубежные сорта часто не выживают в таких условиях. Мы должны внимательно изучить гены наших сортов, которые дают им устойчивость к стресс-факторам, и на этой базе, возможно, создать задел для новой селекции», — сказал начальник лаборатории генетических технологий виноградарства и виноделия НИЦ «Курчатовский институт» Дмитрий Федосов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ягодка на пять: что показало изучение генов винограда Долины Дона

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