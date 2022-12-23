Несколько взрывов прогремели в газовом хранилище в Марокко

Несколько мощных взрывов прогремели в городе Мухаммадия в Марокко после возгорания на газовом хранилище. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщило агентство Hespress со ссылкой на источник.

Отмечается, что в настоящий момент пожар взят под контроль благодаря совместным усилиям местных властей, служб гражданской защиты, а также подразделений «Марса аль-Магриб» и «Лидек».

Никто из людей не пострадал от огня, однако были повреждены пять из семи автоцистерн, находящихся на территории хранилища. Итоговый объем материального ущерба еще предстоит выяснить.

По предварительным данным, изначально на станции произошла утечка газа, который впоследствии воспламенился. Правоохранительные органы уже инициировали расследование причин и обстоятельств инцидента.

Ранее в этот день стало известно, что на трубопроводе с горючим мексиканской нефтегазовой компании Pemex произошел взрыв, в результате которого погиб человек. По информации властей, в это время на предприятии проводился ремонт для устранения врезок, сделанных похитителями горючего. Покойный сотрудник Pemex принимал участие в работах, управляя экскаватором.