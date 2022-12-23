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КНДР опровергла сообщения о якобы поставках оружия в Россию

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Фото: Global Look Press/Chris Jung
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Северная Корея опровергла сообщения о якобы поставках оружия в Россию. Об этом 23 декабря сообщило агентство Yonhap со ссылкой на МИД КНДР.

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«Сообщения о поставках военных грузов в Россию сфабрикованы», — приводит агентство сообщение министерства.

Отмечается, что позиция Северной Кореи по вопросу «оружейной сделки» с РФ остается неизменной.

«Оскорбительное сообщение японских СМИ о том, что наша страна предоставила России военные поставки, является самой абсурдной манипуляцией общественным мнением и даже не заслуживает какой-либо оценки или интерпретации», —заявили в МИД КНДР.

Кроме того, в ведомстве призвали международное сообщество сосредоточиться на действиях США, которые «массово вторгаются на Украину с различным смертоносным оружием» и приносят разрушения, вместо того, чтобы прислушиваться к «теории торговли оружием» между КНДР и РФ.

Как сообщило агентство, токийская газета Shimbun 22 декабря написала, что Северная Корея в течение нескольких месяцев вела переговоры с Россией о продаже артиллерийских снарядов и ракет на миллионы долларов.

Также Yonhap отметило, что координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби заявил, что Северная Корея продает оружие России. По его словам, это является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

Ранее, 8 ноября, Северная Корея также отвергла сообщения о продаже вооружений России. Отмечается, что КНДР считает подобные заявления попыткой США запятнать имидж Пхеньяна.

До этого, 2 ноября, Джон Кирби сообщил, что США располагают данными тайных поставках Северной Кореи артиллерийских снарядов России для их дальнейшего использования при проведении специальной военной операции на Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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