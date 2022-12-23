Путин заявил, что Россия стремится к скорейшему завершению конфликта на Украине

Россия стремится не раскручивать маховик конфликта на Украине, а, наоборот, завершить его. Об этом 22 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе после заседания Государственного совета.

«Наша цель — не раскручивать маховик военного конфликта, а наоборот, закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться <...> и чем быстрее, тем лучше, конечно», — пояснил глава государства.

Также президент отметил, что интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям.

Накануне Путин назвал украинский конфликт общей трагедией. Он отметил, что Россия пыталась выстраивать добрососедские отношения с Украиной, которая после развала СССР указала в своей декларации о независимости нейтральный статус государства, однако эти попытки не увенчались успехом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 сентября заявил, что Путин стремится к скорейшему урегулированию кризиса вокруг Украины. Турецкий лидер отметил, что «проблемы из-за этого слишком велики».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».