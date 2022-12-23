Стало известно о тяжелой контузии супруги Дмитрия Рогозина

Жена бывшего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина попала под обстрел вместе с мужем во время пребывания в Донецке. Об этом в четверг, 22 декабря, заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, хорошо знакомый с пострадавшими.

«У супруги Дмитрия Татьяны тяжелая контузия», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам Царева, травмы, которые получил Рогозин, оказались серьезнее, чем изначально предполагалось.

Ранее в этот день помощник экс-руководителя «Роскосмоса» сообщил, что раненого перевезут в Москву, где будет решаться вопрос о дальнейшем лечении.

Вечером 21 декабря украинские войска открыли огонь по гостинице в Донецке, где на тот момент у Дмитрия Рогозина проходила встреча с председателем правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталием Хоценко и другими лицами. В результате обстрела погибли два человека.

Хоценко и Рогозин получили ранения. Врачи диагностировали у последнего попадание инородного тела в спину: металлический осколок мины размером 3 х 4 мм вошел выше правой лопатки. В конечном итоге специалисты пришли к выводу, что осколок неизвлекаем.

Бывший глава «Роскосмоса» предположил, что информация о его местонахождении была «слита» Киеву. Он указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли тогда несколько высокоточных ударов по зданию.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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