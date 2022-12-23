Реклама
Прямой эфир
Мир
Несколько взрывов прогремели в газовом хранилище в Марокко
Мир
Глава МИД ФРГ призвала подумать о дальнейших поставках оружия Украине
Мир
В США призвали не помогать Киеву из-за нечестности украинских властей
Мир
КНДР опровергла сообщения о якобы поставках оружия в Россию
Мир
Додон обвинил Запад во влиянии на закрытие оппозиционных СМИ Молдавии
Общество
Стало известно о тяжелой контузии супруги Дмитрия Рогозина
Армия
Дальней авиации ВКС РФ исполнилось 108 лет
Мир
Белый дом заявил о готовности Байдена к диалогу с Путиным по Украине
Мир
Парламент Шотландии разрешил гражданам юридически менять пол с 16 лет
Авто
Электроавтомобили «Москвич» могут поступить в продажу 26 декабря
Мир
Жители Тернополя добились отключения электроэнергии у соседей
Мир
СМИ узнали о подготовке Зеленским обновленного «мирного плана» из 10 пунктов
Сюжет:

Стало известно о тяжелой контузии супруги Дмитрия Рогозина

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жена бывшего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина попала под обстрел вместе с мужем во время пребывания в Донецке. Об этом в четверг, 22 декабря, заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, хорошо знакомый с пострадавшими.

«Бьют сюда, ровно в нашу точку»
Спецкорреспондент «Известий» попал под обстрел в Донецке

«У супруги Дмитрия Татьяны тяжелая контузия», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам Царева, травмы, которые получил Рогозин, оказались серьезнее, чем изначально предполагалось.

Ранее в этот день помощник экс-руководителя «Роскосмоса» сообщил, что раненого перевезут в Москву, где будет решаться вопрос о дальнейшем лечении.

Вечером 21 декабря украинские войска открыли огонь по гостинице в Донецке, где на тот момент у Дмитрия Рогозина проходила встреча с председателем правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталием Хоценко и другими лицами. В результате обстрела погибли два человека.

Хоценко и Рогозин получили ранения. Врачи диагностировали у последнего попадание инородного тела в спину: металлический осколок мины размером 3 х 4 мм вошел выше правой лопатки. В конечном итоге специалисты пришли к выводу, что осколок неизвлекаем.

Бывший глава «Роскосмоса» предположил, что информация о его местонахождении была «слита» Киеву. Он указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли тогда несколько высокоточных ударов по зданию.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022