Министерство обороны России рассказало о новых подвигах российских военнослужащих, которые участвуют в проведении спецоперации по защите населения Донбасса.

Рядовой Александр Мандажи со своим подразделением удерживал оборону на одном из тактических направлений. Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались прорвать российскую оборону, для чего использовали минометы и артиллерию.

В составе экипажа боевой машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) Мандажи точным огнем подавил артиллерийские позиции противника. Более того, он уничтожил пять единиц техники и большое количество живой силы ВСУ.

Отмечается, что благодаря действиям Александр Мандажи российским войскам удалось удержать свои позиции и заметно снизить боевые возможности врага.

В Минобороны также отметили заслуги сержанта Кирилла Чудинова. В составе гаубичной артиллерийской батареи боец выполнял боевые задачи по поражению объектов противника во время наступления российской армии.

Подразделения сержанта Чудинова работали несмотря на ожесточенное сопротивление врага, который использовал против российских военнослужащих ударные беспилотные летательные аппараты, а также ствольную и реактивную артиллерию.

Отмечается, что благодаря прицельному огню расчета Чудинова были подавлены батарея украинских РСЗО, позиции гаубиц и минометов. Также было уничтожено большое количество живой силы ВСУ. В результате, российские войска смогли выбить боевиков с занимаемых позиций.

Ранее. 22 декабря, глава российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что российские войска в рамках спецоперации поразили более 1,3 тыс. критически важных объектов Украины. Это серьезно снизило военный потенциал Киева. Более того, с февраля 2022 года Вооруженные силы России при помощи беспилотников уничтожили более 600 вражеских целей.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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