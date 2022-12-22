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В Twitter высмеяли видео с «заторможенными» Байденом и Зеленским

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Интернет-пользователям показалась забавной видеозапись, на которой президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден идут по коридору Белого Дома в замедленной съемке.

Ролик был размещен на официальной странице 46-го президента США в Twitter. В этой же публикации Байден заявил о готовности поддерживать Украину, пока это входит в его полномочия.

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Несмотря на серьезный тон поста, многие комментаторы сошлись во мнении, что видео получилось скорее смешным.

«Мемы, которые появятся после этого, будут однозначно эпическими», — написал JcLaSh.

Репортер Курт Зиндулка в шутку предположил, что ролик на самом деле не смонтирован и отражает реальную скорость движений Байдена.

Также пользователи Twitter отметили сходство с картинами режиссера Майкла Бэя и боевиками 80-х годов.

21 декабря президент Украины Зеленский в рамках своего официального визита в США прибыл в Вашингтон. Он встретился с Джо Байденом в Белом доме.

Отмечается, что переговоры двух лидеров прошли не без инцидентов. Так, на завершающей пресс-конференции Байден назвал Зеленского «Беленским», а затем перепутал украинский народ с иранским.

Несмотря ни на что, Зеленский отметил продуктивность диалога с американским коллегой. Он также выразил надежду на одобрение конгрессом США очередного пакета военной помощи для Киева на сумму $45 млн.

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