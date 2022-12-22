В России удовлетворили более 30% жалоб на проверки бизнеса в досудебном порядке

За 2022 год в России было удовлетворено более 30% жалоб и 80% различных ходатайств от предпринимателей в связи с проверками их бизнеса. Об этом рассказал в четверг, 22 декабря, статс-секретарь — заместитель министра экономического развития РФ (МЭР) Алексей Херсонцев в интервью «Известиям».

«На портале госуслуг МЭР развивает систему досудебного обжалования. Предприниматели могут пожаловаться, если не согласны с проверкой, либо попросить о продлении срока исполнения предписания», ― отметил чиновник.

По словам Херсонцева, в 2022 году от 4,4 тыс. заявителей поступило 8,6 тыс. жалоб, из которых 4,9 тыс. составляют различные ходатайства.

В этом году ожидалось 9 тыс. жалоб: по состоянию на текущий момент всего поступило 8613 жалоб от 4421 заявителя, из них 4912 ходатайств. Было удовлетворено 4329 жалоб, из них 3424 ходатайств (без учета жалоб на мораторий).

При этом более 4,3 тыс. предпринимателей уже подали 3,6 тыс. жалоб на решения контрольных органов и 4,8 тыс. ходатайств о продлении сроков исполнения предписаний.

«Органы контроля действительно не боятся пересматривать свои решения», — подчеркнул Алексей Херсонцев.

Ранее в этот день Алексей Херсонцев заявил, что в следующем году в рамках «регуляторной гильотины» планируется пересмотреть 800 избыточных обязательных требований для российского бизнеса. Он пояснил, что данная инициатива началась еще в 2019 года, и с того момента было отменено около 12 тыс. актов, некоторые из которых были приняты еще в СССР.