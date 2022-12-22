Путин: Россия «пощелкает» комплексы Patriot, которые будут поставлены на Украину

Российская армия сможет «пощелкать» и американские ЗРК Patriot, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг, 22 декабря.

«Сейчас говорят, Patriot-ов могут туда поставить. Ну хорошо, пусть ставят, мы пощелкаем и Patriot», — сказал российский лидер.

Глава государства добавил, что ЗРК Patriot представляет собой достаточно старую систему. При этом, указал он, поставки такого вооружения способны существенно затянуть боевые действия.

Ранее в этот день спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинские военные в течение ближайших нескольких месяцев в ускоренном режиме будут обучаться управлению системами ПВО Patriot из США.

Накануне в Белом доме заявили, что поставят Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Между тем до этого, 16 декабря, газета The Wall Street Journal сообщила, что армия США не располагают достаточным количеством ЗРК Patriot и Вашингтону для отправки Киеву придется брать их из арсеналов своих союзников. Кроме того, американские СМИ указывали, что украинские военные вряд ли смогут быстро начать использовать комплексы, так как обучение занимает несколько месяцев.

Специальная операция России по защите Донбасса, против которого Украина ведет боевые действия с 2014 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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