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Немецкий политик резко высказался об украинских беженцах

Немецкий депутат Витчас: украинские беженцы недостойны жить в спортзалах в Германии
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Фото: Global Look Press/Matthias Wehnert
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Депутат от Христианско-демократического союза (ХДС), глава администрации района Баутцен Удо Витчас в рождественском обращении выступил против размещения беженцев в пунктах временного проживания. Об этом 22 декабря сообщил портал MDR.

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По его словам, спортзалы не должны использоваться в качестве пунктов временного размещения. Однако Витчас также считает недопустимым использование пустующих квартир.

«Не в наших интересах жертвовать развитием национального спорта ради миграционной политики», — приводит его слова издание.

Витчас также отметил, что не следует предоставлять жилье людям, незнакомым с немецкой культурой и правилами. Поскольку это несет угрозу всему обществу.

При этом руководство ХДС раскритиковало депутата. В партии не поддерживают позицию Витчаса, отметил генеральный секретарь Марио Чая.

Ранее, 18 декабря, стало известно, что чуть менее половины жителей Германии, 47%, считают, что иммиграция негативно влияет на страну. В то же время 29% респондентов выразили противоположную точку зрения, а почти четверть немцев не стала высказывать свое мнение по этому вопросу.

3 декабря глава Европейской народной партии, ведущей фракции Европарламента, Манфред Вебер заявил, что Европу, в особенности Германию, этой зимой ждет новый миграционный кризис. По его словам, ФРГ не готова к такой ситуации.

До этого, 27 ноября, лидер группы ХДС в муниципальном совете Фредерик Пауль заявил, что настроение в немецком обществе приближается к «критической точке» из-за наплыва украинских беженцев. По мнению политика, первые признаки приближения немецкого общества к «критической точке» — это когда беженцев начинают «классифицировать» по принципу «да — украинцам и нет — иракцам и эритрейцам».

Кроме того, 24 ноября жители немецкой земли Баден-Вюртемберг пожаловались на ухудшение ситуации в регионе из-за наплыва украинских беженцев. В частности, земля приняла почти 140 тыс. беженцев, а с наступлением зимы, по мнению властей региона, это количество может лишь увеличиться. В то же время федеральное правительство Германии никак не помогает в облегчении данной ситуации.

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