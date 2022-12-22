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Пасечник допустил включение Народной милиции ЛНР в состав ВС РФ в начале года

Пасечник заявил, что подразделения НМ ЛНР с 1 января 2023 года могут стать частью ВС РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) может стать частью Вооруженных сил (ВС) РФ с 1 января 2023 года. Об этом 22 декабря в беседе с ТАСС сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

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«На сегодняшний день мы вместе, мы вошли в состав РФ <...>. Я так понимаю, что с 1 января подразделения Народной милиции станут частью Вооруженных сил Российской Федерации», — отметил он.

Ранее в этот день помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что для того чтобы полностью разминировать территорию ЛНР, потребуется потратить не менее 5–7 лет. Он отметил, что в Лисичанске, Северодонецке и Кременной уже работают саперные команды.

Ранее, в сентябре, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий рассказал ТАСС о том, что Народные милиции ЛНР и ДНР войдут в систему Министерства обороны РФ под теми названиями, которые определит глава ведомства Сергей Шойгу.

ЛНР вошла в состав России по итогам сентябрьских референдумов наравне с Донецкой Народной Республикой (ДНР), Херсонской и Запорожской областями.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите жителей Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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