Tez Tour уточнил ситуацию c согласованием iFly разрешения на полеты через Иорданию

Авиакомпания iFly ожидает решения по возможности использования воздушного пространства Иордании при выполнении рейсов в Египет не от уполномоченных органов государственной власти РФ, а от властей королевства. Об этом «Известиям» 22 декабря заявили в пресс-службе туроператора Tez Tour.

«Авиакомпания iFly готова возобновить полетную программу в Египет незамедлительно после того, как такое разрешение будет получено», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день Tez Tour сообщил, что iFly уведомила его «о согласовании необходимых документов с Федеральным агентством воздушного транспорта и уполномоченными органами государственной власти в Иордании, а также подтвердила намерения продолжить выполнение рейсов в Египет с 24 декабря в случае оперативного получения разрешения от Росавиации».

Компания iFly с 15 декабря отменила и перенесла все свои рейсы в Египет в связи с ограничениями для авиаперевозчика на перелеты в воздушном пространстве Иордании, потребовавшей от авиакомпании предоставить иностранный страховой сертификат, который нельзя получить из-за антироссийских санкций.

Росавиация сообщила, что проводит согласование маршрута, поскольку iFly намеревалась лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. 16 декабря ведомство сообщило, что отметило существенные недостатки в документах iFly на полеты.

С россиянами, которые уже успели возвратиться на родину, 19 декабря поговорили «Известия». Туристы отметили, что Tez Tour минимизировал возникшие проблемы, разместив их бесплатно в хороших отелях. При этом перенос и ожидание рейсов вызвали определенный дискомфорт.