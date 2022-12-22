В ЛНР рассказали о сроках полного разминирования региона
Для того чтобы полностью разминировать территорию Луганской Народной Республики (ЛНР), потребуется потратить не менее 5–7 лет. Об этом 22 декабря рассказал помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев в эфире Первого канала.
«В этих городах — Лисичанск, Северодонецк, Кременная — проходит разминирование нашими инженерами там, где раньше стояли подразделения ВСУ. Вытаскивают противотанковые, противопехотные мины, еще лет пять или семь нам придется выколупывать все эти боеприпасы с нашей родной земли», — рассказал он.
Ранее, 30 октября, представитель пресс-службы МЧС ЛНР сообщил о том, что один человек погиб и еще один пострадал при детонации неизвестного взрывного устройства в лесу Краснодонского района республики. По данному факту проводится следствие, уточнили в МЧС.
До этого, 22 октября, житель города Первомайска в ЛНР подорвался на противопехотной мине «Лепесток». В связи с этим мэр города Сергей Колягин поручил профильным службам разместить в общественных местах наглядную информацию о возможном нахождении мин «Лепесток», а также дал указание оповещать граждан об опасности через СМИ.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.
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