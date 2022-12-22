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В ЛНР рассказали о сроках полного разминирования региона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Для того чтобы полностью разминировать территорию Луганской Народной Республики (ЛНР), потребуется потратить не менее 5–7 лет. Об этом 22 декабря рассказал помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев в эфире Первого канала.

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«В этих городах — Лисичанск, Северодонецк, Кременная — проходит разминирование нашими инженерами там, где раньше стояли подразделения ВСУ. Вытаскивают противотанковые, противопехотные мины, еще лет пять или семь нам придется выколупывать все эти боеприпасы с нашей родной земли», — рассказал он.

Ранее, 30 октября, представитель пресс-службы МЧС ЛНР сообщил о том, что один человек погиб и еще один пострадал при детонации неизвестного взрывного устройства в лесу Краснодонского района республики. По данному факту проводится следствие, уточнили в МЧС.

До этого, 22 октября, житель города Первомайска в ЛНР подорвался на противопехотной мине «Лепесток». В связи с этим мэр города Сергей Колягин поручил профильным службам разместить в общественных местах наглядную информацию о возможном нахождении мин «Лепесток», а также дал указание оповещать граждан об опасности через СМИ.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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