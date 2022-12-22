Женщины Афганистана выступили против запрета на обучение в университетах

Сотни женщин в Кабуле вышли на улицы после запрета на высшее образование. По предварительной информации, задержаны пять участниц протестов и три журналиста, передает телеканал «Известия». Ранее министерство высшего образования распорядилось приостановить обучение женщин в университетах.

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