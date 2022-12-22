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Илон Маск объявил о вводе счетчика просмотров публикации в Twitter

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Фото: Global Look Press/Fabian Sommer
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Американский бизнесмен Илон Маск сообщил о введении в работу новой функции социальной сети Twitter, которая позволит увидеть, сколько раз просмотрели ту или иную публикацию. Об этом предприниматель сообщил 22 декабря на своей странице.

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«Twitter внедряет функцию «счетчик просмотров», чтобы вы могли видеть, сколько раз твит был просмотрен! Это нормально для видео. Показывает, насколько Twitter активнее, чем кажется, поскольку более 90% пользователей читают (посты. — Ред.), но не пишут твиты, не отвечают и не ставят лайки, поскольку это публичные действия», — пояснил он.

Ранее, 12 декабря, Маск сообщил о том, что в течение нескольких месяцев все учетные записи с устаревшими синими галочками верификации в социальной сети Twitter будут удалены. Он пояснил, что способ, которым эта верификация была выдана, являлся коррумпированным и бессмысленным.

До этого, 11 декабря, Маск сообщил, что Twitter собирается увеличить максимально разрешенное количество символов в постах в социальной сети с 280 до 4 тыс.

Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере». Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.

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