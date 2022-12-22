Илон Маск объявил о вводе счетчика просмотров публикации в Twitter

Американский бизнесмен Илон Маск сообщил о введении в работу новой функции социальной сети Twitter, которая позволит увидеть, сколько раз просмотрели ту или иную публикацию. Об этом предприниматель сообщил 22 декабря на своей странице.

«Twitter внедряет функцию «счетчик просмотров», чтобы вы могли видеть, сколько раз твит был просмотрен! Это нормально для видео. Показывает, насколько Twitter активнее, чем кажется, поскольку более 90% пользователей читают (посты. — Ред.), но не пишут твиты, не отвечают и не ставят лайки, поскольку это публичные действия», — пояснил он.

Ранее, 12 декабря, Маск сообщил о том, что в течение нескольких месяцев все учетные записи с устаревшими синими галочками верификации в социальной сети Twitter будут удалены. Он пояснил, что способ, которым эта верификация была выдана, являлся коррумпированным и бессмысленным.

До этого, 11 декабря, Маск сообщил, что Twitter собирается увеличить максимально разрешенное количество символов в постах в социальной сети с 280 до 4 тыс.

Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере». Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.