Праздничный троллейбусный маршрут «Катание на «Тройке» запустят в Рязани

В Рязани на время новогодних праздников приняли решение сделать троллейбус № 3 аналогом старого зимнего развлечения — катания на лошадиной тройке. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

«До 31 декабря на маршруте можно будет услышать интересные подкасты об истории празднования Нового года и Рождества, а также получить счастливый памятный билет», — говорится в сообщении властей.

Как уточняет 62INFO.ru, со 2 января в стилизованном троллейбусе можно будет стать участником иммерсивного моноспектакля. Постановка будет создана по мотивам баек ямщиков.

19 декабря сообщалось, что около 4 тыс. человек пришли посмотреть на сказочный поезд Деда Мороза, прибывший в Волгоград. Главный волшебник страны вышел на перрон, поздравил встречающих с Новым годом и пообщался с детьми.