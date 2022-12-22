Метель и обильный снегопад обещают жителям Оренбуржья

На Оренбургскую область надвигается циклон. Он принесет на восток региона метель, а на запад — мокрый снег. Ветер усилится до 20 м/с.

В большинстве районов области ожидается гололедица. В ночные часы температура воздуха составит –2…–7 градусов, на востоке она опустится до –17 градусов. Днем возможно повышение температуры до +1 градуса.

Такая погода продержится до воскресенья, 25 декабря. После этого в регионе начнется резкое похолодание. Осадков не будет, но ночью температура опустится на востоке региона до –21 градуса. Днем в восточных районах ожидается до –15 градусов, уточняет Урал56.Ру.

Ранее, 22 декабря, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что резкое потепление в столичном регионе продлится до конца недели. Лишь в понедельник, 26 декабря, ожидается понижение температуры из-за изменения направления ветра. Он станет северо-западным.