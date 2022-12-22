Фельдшерско-акушерский пункт отремонтировали в Рязанской области

В Касимовском районе Рязанской области завершили капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта (ФАП), расположенного в деревне Сиверка. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

По словам и.о. главврача Касимовского межрайонного медцентра Ларисы Петрунькиной, в пункте могут получить помощь жители деревень Сиверка, Волчкарь и Дронино. В них проживают 106 человек, в том числе шестеро детей.

Как уточняет РИА «7 новостей», в текущем году ремонт ФАПов также прошел в Милославском, Михайловском, Пронском, Пителинском, Спасском и Шиловском районах региона. Всего в порядок приведены 11 объектов.

В 2023 году планируется отремонтировать еще 21 фельдшерский пункт. Работы пройдут в Сасовском, Сапожковском, Сараевском, Милославском, Михайловском, Чучковском и других районах.