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В ФРГ подтвердили задержание сотрудника разведки по подозрению в работе на РФ

Генпрокуратура ФРГ подтвердила задержание сотрудника разведки по подозрению в работе на Россию
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Фото: Global Look Press/Fotostand/K. Schmitt
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Сотрудник федеральной разведывательной службы Германии (BND) Карстен Л. задержан в Берлине по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Об этом 22 декабря сообщила газета Welt со ссылкой на генеральную прокуратуру ФРГ в Карлсруэ.

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«В 2022 году он переслал российской спецслужбе информацию, полученную в рамках своей профессиональной деятельности», — говорится в заявлении.

Правоохранители провели обыски в квартире и офисе задержанного.

Мужчина подозревается в государственной измене, он имел доступ к государственной тайне.

В конце ноября стало известно, что главу агентства по кибербезопасности ФРГ Арне Шёнбома, который был уволен по подозрению в связях с РФ, направят на новую должность. Немецкому министерству внутренних дел не удалось доказать его вовлеченность в шпионскую деятельность.

18 октября сообщалось, что МВД Германии уволило Шёнбома после того, как он подвергся критике в связи с подозрением в возможных связях с российскими спецслужбами.

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