Здание ТЮЗа открыли в Ижевске после двухлетнего ремонта

В Ижевске после ремонта открыли Театр юного зрителя. Он находится в здании дома культуры «Ижмаш».

Ремонт здания для единственного в Удмуртии ТЮЗа начался в 2013 году в рамках подготовки к празднованию 175-летия Петра Чайковского. Но финансирование обновления зала заморозили через год. Ремонт возобновили лишь в 2020 году в рамках нацпроекта «Культура».

Здание театра — объект культурного наследия. Оно находится в собственности Государственного русского драматического театра Удмуртии, пишет udm-info.ru.

После ремонта помещение стало функциональным, и теперь в нем есть возможность воплотить самые смелые режиссерские задумки. Зрительный зал рассчитан на 170 мест, но в зависимости от спектакля количество зрительских кресел можно уменьшить или увеличить.

В ТЮЗе планируется ставить спектакли, рассчитанные на аудиторию от 10 до 18 лет. В ближайшее время там должны открыть студию звукозаписи, начать образовательные программы в школе-студии по театральному искусству.

Весной 2023 года в театре пройдет финал межрегионального фестиваля «Театральное Приволжье», сообщает ИА «Сусанин».