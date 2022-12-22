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Прокуроры начали проверку после отравления матери и двоих детей в Уфе

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Прокуратура Башкирии начала проверку по факту отравления семьи неизвестным веществом. Инцидент произошел утром 22 декабря в частном доме в Уфе. По данным республиканского МЧС, в больницу в тяжелом состоянии доставили женщину с двумя детьми.

Как пишет ИА «МедиаКорСеть», надзорное ведомство должно проверить обстоятельства и причины произошедшего, дать оценку деятельности ресурсоснабжающей организации. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

В спасательном ведомстве сообщили, что во время обследования дома специалисты обнаружили промерзание вентиляционного канала.

Ранее, 20 декабря, в лицее в Красноярском крае отравились 28 учеников. Предварительный диагноз — острая кишечная инфекция.

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