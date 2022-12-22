Житель Казани ожидает суда за гибель пенсионера в ДТП

Житель Казани ожидает суда по делу о гибели 82-летнего водителя «Оки» в ДТП. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.

Авария произошла 13 сентября 2022 года в Казани. Следствием установлено, что 29-летний водитель легкового Hyundai Solaris допустил столкновение с «Окой», которая от удара проехала вперед и врезалась в «Ладу».

В результате ДТП 82-летний водитель «Оки» получил различные травмы, от которых скончался на месте. Свою вину в случившемся водитель Hyundai признал.

Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека») завершено. Материалы с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения.