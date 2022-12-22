Нижегородские власти не будут вводить запрет на салют в Новый год

В Нижегородской области не собираются вводить запрет на запуск фейерверков и салют в новогоднюю ночь. Никаких ограничений на использование пиротехнической продукции в это время не вводилось, сообщили ИА «НьюсНН» в ГУ МЧС по региону.

Агентство обратилось с подобным запросом и в администрацию Нижнего Новгорода. Там только сказали, что ГОЧС пока не определило места для запуска салютов, но про возможный запрет на фейерверки и использование другой пиротехники не уточнили.

Ранее в мэрии представили программу новогодних празднований. Она стартовала 16 декабря в разных районах Нижнего Новгорода и продлится до середины января.

22 декабря губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье никто не запрещает запускать фейерверки на Новый год. По его словам, местные жители смогут запустить праздничный салют, но праздник можно отметить и иначе.

Ранее, 20 декабря, в ГУ МЧС по Москве напомнили, что закон о тишине, запрещающий запускать фейерверки после 23:00, действует в том числе в новогоднюю ночь,