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Около 750 фонарей установили на улицах Мурманска с начала года

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На территории Мурманска с начала 2022 года установили около 750 новых фонарей. Об этом глава города Игорь Морарь сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, недавно фонари установили на улицах Загородная и Молодежная в жилом районе Росляково.

«Устройство наружного освещения выполнено вблизи образовательных учреждений. Теперь подходы к прогимназии № 61 и школе № 4 стали светлее и безопаснее», — объяснил чиновник.

Как уточняет ИА «Би-порт», установка новых объектов прошла в рамках программы по модернизации системы уличного освещения.

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