Новогоднее ралли рубля

В последние две недели рубль ослабевал. 22 декабря доллар в моменте превышал 72 рубля, а евро — 76. Впрочем, дотянувшись до этих вершин, валюты откатились. «Американец» к закрытию сессии опустился к 69 руб./$, «европеец» — к 73 руб./€.

Такое движение доллара логично — на рубеже 73 рублей проходит сильнейшее техническое сопротивление, к тому же это верхний диапазон узкого канала проторговки валюты в 2020–2021 годах. Тогда, как можно посмотреть по графику, рубль торговался в диапазоне 69–76 рублей, а 71–73 рубля — это суженный коридор движения российской валюты.

Причем если непосредственно на валютном рынке движение вниз у доллара началось примерно после обеда, то мартовский фьючерс начал корректироваться еще около 12 часов дня и до значений, схожих с валютным рынком, то есть до 72+, он не дошел.

Объемы торгов сегодня одни из крупнейших за год и максимальные за последние две недели, что явно говорит о том, что спекулятивно доллар вновь стали продавать. Поэтому в ближайшие дни ждать возобновления роста не стоит — «американец» относительно рубля был технически перекуплен так же сильно, как и в начале марта, и коррекция в тот период, если считать только падение доллара, длилась ровно столько же, сколько и активный рост — шесть торговых дней.

Другими словами, расклад, при котором доллар вернется к 65 рублям, представляется более чем реальным — сильный рост должен сопровождаться либо длинным «боковым» движением, либо коррекцией.

Если смотреть дальше, чем конец этого года, то сомнений в том, что рубль снизится до 80 за доллар, остается всё меньше, особенно с учетом сокращения добычи нефти ОПЕК+ и цен на российское сырье. Сейчас Urals на разных рынках продается от $45 до $60 за баррель, что никоим образом не устраивает как минимум Минфин, который не под эти цифры сверстал бюджет. В нем базисные показатели — это $70 за баррель Urals при среднем курсе по году в 68 рублей за доллар.

Если попытаться свести эти показатели, отталкиваясь от сегодняшних цен на нефть из России, то доллар должен стоить примерно 100 рублей. Само собой, до такого шока власть доводить не может, поэтому дальнейшее ослабление рубля будет мягче, чем сейчас.

Также большую роль в таком ралли сыграл «печатный станок», который активировался через ОФЗ — за ноябрь-декабрь Минфин продал облигаций более чем на 3,1 трлн рублей, перевыполнив годовой план. Выход такой массы рублей на рынок должен был отразиться на курсе, особенно когда это происходит за короткий период времени.

Если смотреть чуть дальше, к примеру, в конец 2023 года, то здесь может оказать серьезное влияние ситуация на Украине. Деэскалация конфликта способна подтолкнуть вверх и рубль, и российскую нефть, и российский фондовый рынок, особенно если это будет сопряжено со снятием санкций.

Но ориентироваться стоит на то, что в среднем по году курс доллара составит как минимум 75 рублей со скачками до 90. По евро история точно такая же, только с плюсом в 5 рублей, то есть 80–95.

Автор — финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм»

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