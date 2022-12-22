Водитель ростовской маршрутки обругал пассажиров и напал на коллегу

В Ростове-на-Дону водитель маршрутки избил другого водителя на глазах очевидцев, а затем нецензурно выразился в отношении пассажиров. Об этом свидетели случившегося сообщили в соцсетях.

По словам пользователей, инцидент произошел 21 декабря на городском автовокзале. Подрались два водителя маршрута Ростов-Западный – Батайск.

Оба автобуса подъехали к остановке одновременно. В салон второй маршрутки забежал водитель первой и начал избивать своего коллегу. Это продолжалось, пока тот не потерял сознание. Увидев, что пассажиры снимают происходящее на телефон, водитель стал угрожать им, используя нецензурную лексику.

О состоянии пострадавшего информации нет. Данные уточняются, пишет RostovGazeta.

Ранее, 22 декабря, сообщалось, что в Сургуте будут судить водителя автобуса, который избил подростка за то, что тот попал снежком в его автобус.