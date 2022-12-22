Женщина пострадала при пожаре в жилом доме в Липецкой области

В Лебедянском районе Липецкой области в результате пожара в жилом доме пострадала женщина. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Пожар произошел в ночь на 22 декабря на улице Новой в селе Сезеново. Прибывшие спасатели обнаружили, что горит жилой кирпичный дом. Огонь уничтожил личные вещи и мебель.

В результате пожара пострадала 67-летняя женщина, пишет LipetskMedia. Ее доставили в больницу.

Обстоятельства возгорания устанавливаются.

21 декабря пожар произошел в частном доме в поселке Бунинский Урицкого района Орловской области. В результате погибла 60-летняя женщина. Площадь возгорания составила 140 кв. м.