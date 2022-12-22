В Германии назвали Байдена главной угрозой миру среди всех президентов США

Нынешний президент США Джо Байден представляет для мира самую большую угрозу по сравнению со своими предшественниками. Такое мнение в четверг, 22 декабря, высказал обозреватель немецкой газеты Junge Welt Арнольд Шельцель.

По его словам, Байден превзошел в этом даже Джорджа Буша – младшего.

«Каждый президент США представляет собой угрозу миру во всем мире, но действующий президент по количеству привнесенного в мир ужаса превосходит даже Джорджа Буша – младшего. Буш, вероятно, оставил более миллиона убитыми в ходе сфабрикованных кампаний в Афганистане и Ираке», — отметил Шельцель.

По мнению обозревателя, Белый дом всегда уверен в своей правоте во всех вопросах — от геноцидов, устроенных Америкой в Корее и Вьетнаме, до пропажи контейнеров с биологическим оружием иракского лидера Саддама Хусейна или разрушения Ливии и всей Западной Африки.

«Где бы ни шла война США, в Вашингтоне всегда была уверенность в своей правоте. В этом отношении логично, что нынешнее федеральное правительство также официально считает передачу денег и оружия Украине обнадеживающим признаком», — отметил обозреватель.

Он добавил, что, по его мнению, визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон служит эскалации и затягиванию конфликта и направлен против любых мирных усилий.

Комментируя этот визит, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Зеленский похож на приглашенного для идеологической прокачки американского диверсанта. Захарова также подчеркнула, что, на ее взгляд, вся поездка Зеленского носит постановочный характер и выглядит ненастоящей.

21 декабря Зеленский в рамках своего официального визита в США прибыл в Вашингтон. Он встретился с Джо Байденом и провел с ним личные переговоры, в ходе которых последний подтвердил готовность усилить военную поддержку Украины. В Белом доме, в свою очередь, заявили, что поставят Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Украинский лидер отметил, что остался доволен результатами переговоров с американским коллегой. Он также выразил надежду на то, что конгресс одобрит инициативу о поставке в Киев очередной партии вооружений на сумму $45 млн.

США и другие западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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