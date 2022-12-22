Путин заявил о превосходстве молодежи над прежними поколениями

Президент России Владимир Путин высказал мнение, что молодежь всегда лучше прежних поколений. Об этом он заявил журналистам в четверг, 22 декабря.

«Посмотрите классическую нашу литературу: всегда вопрос «отцов и детей», вопрос о том, что молодежь в любой период развития страны, да и во всем мире всегда обвиняют в том, что она поверхностна, недостойна чего-то, что раньше всё было лучше. Я, наоборот, считаю, что молодежь всегда лучше предыдущих поколений», — сказал Путин.

Российский лидер также отметил, что российская молодежь демонстрирует высокий уровень понимания процессов в мире и того, что является настоящими ценностями.

«Разные люди есть во всех возрастных группах, но в целом наша молодежь демонстрирует стремление идти вперед, высокий уровень образования, подготовки, понимания происходящих процессов в мире, в обществе, понимания того, куда надо идти, что является настоящей ценностью, на что нужно опираться», — добавил президент.

Он признался, что его «до слез пробивает» то, как молодежь поддерживает бойцов в зоне проведения специальной военной операции на Украине (СВО) и идет туда добровольцами.

Ранее в четверг Путин призвал выстроить систему поддержки молодежи по всей стране. Он также указал, что нужно разрешить студентам проходить практику в благотворительных организациях, чтобы поддержать добровольческий порыв.