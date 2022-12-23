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Спортивные выходные с «Известиями»

Чемпионат России по фигурному катанию, Кубок России по лыжным гонкам, Кубок Содружества по биатлону и другие события
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
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Фигурное катание

Чемпионат России

В условиях отстранения российских фигуристов от международных соревнований чемпионат России стал главным стартом сезона. Впрочем, он и в былые времена по популярности и уровню участников бросал вызов чемпионатам мира и Европы, особенно когда на него заявлялись главные отечественные звезды.

Нынешний чемпионат проходит в Красноярске. Состав — почти сильнейший во всех видах программы. У мужчин не выступит Михаил Коляда, у женщин — Алена Косторная, но остальные лидеры готовы радовать зрителей своими лучшими программами. Как обычно, выделяется на общем фоне женское одиночное катание, где за медали поспорят Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Софья Акатьева, Софья Самоделкина, Аделия Петросян и еще 12 спортсменок.


23 декабря: 09:30–12:00, танцы на льду, произвольный танец; 12:15–15:05, мужчины, произвольная программа; 15:25–17:55 женщины, короткая программа. 24 декабря, произвольные программы: 12:30–14:35, спортивные пары; 15:00–17:55, женщины. 25 декабря, 10:00–12:30, показательные выступления. «Платинум Арена» (Красноярск). Прямые трансляции на Первом канале и сайте Первого канала

Лыжные гонки

Кубок России. Пятый этап. Классический спринт

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Фото: ТАSS/EPA/JEON HEON-KYUN

В рамках Кубка России уже прошло четыре этапа. И под Новый год пройдет пятый. Впервые в этом сезоне наших звезд вживую смогут увидеть зрители московского региона — соревнования состоятся в Красногорске.

Первые комплекты медалей у мужчин и женщин — в спринте классическим ходом — будут разыграны в субботу, 24 декабря. За них поборются почти все звезды российских лыж, включая олимпийских чемпионов Александра Большунова, Наталью Непряеву, Сергея Устюгова, Веронику Степанову и многих других.

24 декабря: 11:00, квалификация; 13:30, четвертьфиналы, полуфиналы, финалы. Лыжный стадион «Зоркий» (Красногорск). Прямые трансляции на канале «Спортивный» («Триколор»)

Биатлон

Кубок Содружества. Пятый этап

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Биатлонисты помимо Кубка России разыгрывают и Кубок Содружества. Он состоит из шести этапов, которые проходят с лета 2022 по март 2023 года. По три на территории России и Белоруссии. Третий этап этого соревнования состоится в ближайшие выходные в Рязани.

24 декабря: 10:40, суперспринт, мужчины, квалификация; 12:10, суперспринт, женщины, квалификация; 13:30, суперспринт, мужчины, финал; 14:40, суперспринт, женщины, финал. 25 декабря, масс-старты: 11:00, мужчины; 13:00, женщины. Биатлонный комплекс «Алмаз» (Рязань). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Арена»

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ. «Металлург» – «Сибирь», «Локомотив» – ЦСКА

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В регулярном чемпионате КХЛ прошло уже больше половины матчей. Интрига сохраняется и в борьбе за звание победителя регулярного чемпионата и за место в плей-офф. На распределение мест вверху таблицы существенно повлияют два матча, которые состоятся в пятницу, 23 декабря. Сначала идущий вторым в Восточной конференции действующий финалист Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» примет занимающую третье место на Востоке новосибирскую «Сибирь». А затем случится очная встреча команд с аналогичными позициями в Западной конференции — ярославский «Локомотив» (второе место) примет действующего обладателя Кубка Гагарина московский ЦСКА (третье).

23 декабря: 17:00, «Арена Металлург» (Магнитогорск), прямая трансляция на КХЛ ТВ; 19:30, «Арена 2000» (Ярославль), прямая трансляция на «КХЛ Прайм»

Хоккей

Регулярный чемпионат НХЛ

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Фото: REUTERS/Stephen Brashear-USA TODAY Sports

Не только российская, но и большинство мировой аудитории в последние месяцы следит за движением Александра Овечкина в сторону рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас на счету нашего нападающего 800 голов. И до легендарного канадца ему остались 94 шайбы. Но сначала Александр должен выйти на второе место, опередив другую местную легенду Горди Хоу. Больше 60 лет назад он дошел до отметки в 801 гол. Обойти Хоу Овечкин может уже в ближайшие дни, когда его команда «Вашингтон Кэпиталз» проведет выездной матч с «Оттавой Сенаторз» и домашний с «Виннипег Джетс».

23 декабря, 03:00, арена «Ди Джей Смит» (Оттава, Канада). 24 декабря, 03:00, «Кэпитал Уан Арена» (Вашингтон, США).

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