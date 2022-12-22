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США ввели санкции против еще 10 российских компаний

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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Минфин США 22 декабря объявил о новых санкциях в отношении 10 российских компаний.

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Как указало ведомство, в рестрикционный список офиса по контролю за иностранными активами попали российские юридические лица, связанные в том числе с судоходством.

16 декабря эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли в статье для 19FortyFive отметил, что Россия слишком важная и большая страна, чтобы посредством санкций изолировать ее от остального мира. Фарли отметил, что рестрикции начали вредить всем, включая государства, которые их ввели. По его мнению, в будущем финансовое давление на такие государства, как Россия и Китай, может оказаться опасным занятием для США и их союзников.

9 декабря США ввели санкции в отношении трех российских структур, в том числе против Воздушно-космических сил (ВКС) России и командования военно-транспортной авиации России. По мнению Вашингтона, эти структуры якобы «причастны к приобретению иранских беспилотников».

До этого, 14 ноября, стало известно, что США разрешили операции с рядом подсанкционных российских компаний для обеспечения безопасности гражданской авиации.

2 ноября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что санкции США бросают вызов системе международных отношений. По его словам, Вашингтон пытается придать незаконным односторонним санкциям статус инструмента принуждения несогласных к выполнению своей воли.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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