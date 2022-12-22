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Мужчина избил женщину с ребенком в магазине в Москве

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Фото: скриншот
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Сотрудник магазина в Москве внезапно набросился с кулаками на покупательницу с ребенком, начал жестоко избивать ее и повалил на пол. Как рассказал 22 декабря источник «Известий», другие продавцы, увидев конфликт, пришли на помощь женщине.

Коллегам удалось оттащить сотрудника от пострадавшей. Позже администратор торгового заведения сообщил, что жертвой работника стала его же собственная жена, которая неожиданно зашла в магазин.

Кто из супругов спровоцировал друг друга на драку, неизвестно. Однако руководитель магазина подтвердил, что затеявший потасовку продавец часто менял место работы из-за своего буйного поведения.

По словам коллег, мужчина часто вел себя неадекватно и постоянно провоцировал драки, поднимая руку в том числе и на администратора. Предварительно известно, что молодой человек состоит на учете у психиатра. Полиция начала проведение проверки.

Ранее, 7 октября, сообщалось, что в Московской области местному жителю предъявили обвинение в причинении смертельных травм мужчине во время конфликта у магазине. По данным следствия, между двумя мужчинами возле продуктового магазина вспыхнул конфликт на почве личных неприязненных отношений. Потерпевшего госпитализировали в связи с ухудшением самочувствия, несмотря на оказанную помощь, он скончался.

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