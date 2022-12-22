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Голикова предложила идею для повышения «белой» занятости среди молодежи

Голикова: для повышения «белой» занятости молодежи можно понизить страховой взнос
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Для повышения «белой» занятости и трудоустройства молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет можно рассмотреть вопрос о понижении страхового взноса для работодателей. Об этом в четверг, 22 декабря, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Госсовета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях..

Она подчеркнула, что сейчас занятость подростков — «серая», но этот вопрос можно проработать.

«Можно было бы рассмотреть вопрос о распространении на таких подростков, точнее на работодателей, которые принимают таких подростков на работу, которые работают по трудовому или гражданско-правовому договору, пониженного страхового взноса 7,6%, как сейчас для студенческих отрядов будет, с 1 января 2023 года», — сказала Голикова.

17 октября сообщалось, что доля работающей молодежи в РФ опустилась до исторического минимума, уменьшилась в годовом выражении на 10,1% и впервые упала до 10,55 млн человек, что составляет 14,7% от всех занятых. Во ВНИИ труда «Известиям» пояснили, что тренд на снижение численности занятых до 30 лет объясняется демографическим спадом в 1990-е.

До этого, 20 марта, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее предоставлять компаниям, которые возьмут на работу людей в возрасте до 30 лет, господдержку в виде субсидий. Тогда же он подписал распоряжение о выделении почти 40 млрд рублей на поддержку рынка труда в регионах в условиях введенных против России санкций.

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