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Путин рассказал о своем опыте дайвинга

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Фото: ТАСС/Климентьев Михаил
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Президент России Владимир Путин рассказал о своем опыте погружения под воду с аквалангом в ходе своего визита в «Дом молодежи» в Манеже 22 декабря.

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Там президент поговорил с девушкой в инвалидном кресле, которая рассказала о том, как ей пришлось изменить свою жизнь и учиться жить заново. По ее словам, ей удалось осознать, что она по-прежнему может вести активный образ жизни, и поэтому решила заняться дайвингом.

Услышав об этом, глава спросил ее о том, на какую глубину она погружается с аквалангом, и очень удивился, когда услышал ответ: «40 метров».

«Не надо, это очень глубоко. Я на пять метров опускаюсь, и мне кажется, и это слишком много», — сообщил Путин, добавив, что речь идет только про дайвинг с аквалангом, так как в батискафе он погружался намного глубже.

Ранее в этот день Путин поучаствовал в благотворительной акции «Елка желаний» в Манеже, которая помогает исполнять мечты детей, находящихся в сложных жизненных ситуациях. Глава государства снял сразу три картонных новогодних шара с установленной внутри выставочного комплекса ели, на которых записаны пожелания детей.

15 ноября сообщалось, что в России начался пятый сезон благотворительной акции «Елка желаний», приуроченной к Новому году. Россияне смогут исполнить желания детей и пожилых людей по всей стране.

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